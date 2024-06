Saneago anuncia processo seletivo com salários de até R$ 12,7 mil

Oportunidades exigem escolaridade de nível técnico ou superior, assim como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em determinadas categorias

Thiago Alonso - 18 de junho de 2024

Saneago. (Foto: Divulgação/ Saneago)

A Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) anunciou a abertura de um novo processo seletivo para o preenchimento de 125 vagas, a fim de realizar contratações em caráter temporário, com salários de até R$ 12.787,12.

As oportunidades são destinadas para profissionais de nível técnico e superior, com exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em diferentes categorias, a depender do cargo pretendido. A carga horária é de 40h semanais.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 25 de junho e 09 de julho, por meio de envio do currículo para o endereço de e-mail: [email protected].

Dessa forma, durante o período de 23 de julho a 06 de agosto, será realizada uma etapa de avaliação curricular, que definirá os selecionados.

Confira todas as vagas ofertadas:

Arquiteto Área I – Projetos e Diagnósticos de SAA e SES (04);

Engenharia Civil ou Ambiental ou Sanitária Área I – Projetos e Diagnósticos de SAA e SES (09);

Engenheiro Área VI – Planejamento (04);

Engenheiro Área VII – Contração (09);

Engenheiro Civil Área I – Projetos e Diagnósticos de SAA e SES (12);

Engenheiro Civil Área II – Orçamento (12);

Engenheiro Civil Área III – Estruturas (14);

Engenheiro Civil Área IV – Obras e Melhorias de SAAE e SES (10);

Engenheiro Civil Área V – BIM (02);

Engenheiro Eletricista Área IV – Obras e Melhorias de SAAE e SES (10);

Engenheiro Eletricista Área II – Orçamento (04);

Engenheiro Eletricista Área I – Projetos e Diagnósticos de SAA e SES (04);

Engenheiro Mecânico Área IV – Obras e Melhorias de SAAE e SES (04);

Técnico em Agrimensura Área I – Projetos e Diagnósticos de SAA e SES (12);

Técnico em Edificações Área I – Projetos e Diagnósticos de SAA e SES (07);

Técnico em Saneamento Área I – Projetos e Diagnósticos de SAA e SES (03).

Para mais informações, leia o edital.