Abertas inscrições para Aprendiz do Futuro em todos os municípios de Goiás; saiba como inscrever

Além de vale-transporte e auxílio-alimentação, programa também oferece férias, 13º salário, uniforme e seguro de vida

Natália Sezil - 29 de junho de 2025

Programa Aprendiz do Futuro é voltado para adolescentes de 14 e 15 anos. (Foto: Divulgação)

Adolescentes de todos os 246 municípios goianos já podem se inscrever no Aprendiz do Futuro – que busca oferecer a oportunidade do primeiro trabalho formal.

A chance é voltada aos que tenham entre de 14 anos a 15 anos e 10 meses, em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Há outros requisitos: é preciso ter a família inscrita no Cadastro Único; ser estudante de rede pública ou bolsista de 100% na rede particular.

Além disso, é necessário ter renda familiar de até dois salários mínimos, ou de meio salário mínimo por pessoa.

Também são parte do público-alvo os adolescentes de etnias tradicionais, como indígena, quilombola, cigano ou afrodescendente.

Integrantes de família com mulher vítima de violência doméstica também podem se inscrever no programa, que conta, ainda, com cota para pessoas com deficiência (sem limite de idade, nesse caso).

Segundo o Governo de Goiás, o Aprendiz do Futuro atualmente emprega 7,4 mil goianos. A previsão é de que o programa seja ampliado para 10 mil oportunidades ainda este ano.

Saiba como se inscrever

Interessados têm até o dia 16 de julho para se candidatar ao cadastro de reserva do Aprendiz do Futuro. As inscrições são online, realizadas pelo site do programa.

O edital, com todas as informações, pode ser encontrado no portal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds).

Veja os benefícios oferecidos

A oportunidade conta com salário de R$ 712,99, proporcional à carga horária, vale-transporte e auxílio-alimentação de R$ 150.

Além disso, oferece férias, 13º salário, uniforme e seguro de vida. Por fim, há contrato de aprendizagem em órgãos públicos.

O programa dá prioridade a adolescentes que estejam em condições agravadas de vulnerabilidade, como órfãos da pandemia e vítimas de violência.

A previsão é de que os resultados finais sejam divulgados a partir das 18h do dia 11 de agosto. A convocação começa no dia seguinte, 12 de agosto.

