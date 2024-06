Após disputa acirrada, Casa Velha Steakburguer é eleita melhor hamburgueria de Anápolis

Isabella Valverde - 19 de junho de 2024

Vista aérea da Casa Velha Steakburguer. (Foto: Reprodução/Instagram)

Após uma disputa cheia de reviravoltas, a Casa Velha Steakburguer foi eleita a grande vencedora do Troféu Excelência na categoria melhor hamburgueria de Anápolis. As votações se encerraram na tarde desta quarta-feira (19), no canal do WhatsApp do Portal 6.

Também merecem o reconhecimento as hamburguerias Burgers e a Go Burguer, que ocuparam a segunda e terceira colocação, respectivamente.

Com lanches que conquistaram o paladar do público anapolino, assim como um atendimento de qualidade, a Casa Velha Steakburguer se destacou, levando a premiação.

A competição passou por duas fases distintas, sendo a primeira uma consulta pública, para que a população pudesse indicar os estabelecimentos preferidos da cidade.

Posteriormente, as votações foram abertas no canal do WhatsApp do Portal 6 com as três hamburguerias mais indicadas pela população anapolina.

“Parabéns, Casa Velha Steakburguer! A premiação é uma garantia de que o trabalho de vocês está sendo visto e reconhecido pelos anapolinos. Burgers e Go Burguer, vocês também mostraram todo esforço e qualidade dos serviços prestados. Parabéns a todos”, afirmou Weverthon Dias, Diretor Geral do Portal 6.