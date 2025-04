Previsão do tempo detalhada para Anápolis nesta Sexta-Feira Santa (18)

Davi Galvão - 17 de abril de 2025

Registro de forte chuva na Praça Dom Emanuel, em Anápolis. (Foto: Matheus da Luz/Portal 6)

Para esta Sexta-Feira Santa (18), os anapolinos devem esperar um tempo instável, com predomínio de sol durante o dia, mas aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir do fim da manhã. Segundo o Climatempo, há chance de temporal durante a noite.

Durante a madrugada, as temperaturas devem girar em torno de 20 °C, com mínima prevista de 19 °C por volta das 06h.

Durante a manhã, o sol aparece entre nuvens, com termômetros subindo gradualmente e alcançando os 23 °C às 10h. A máxima do dia, de 27 °C, deve ser registrada entre 13h e 16h.

Apesar do calor, a previsão indica pancadas de chuva a partir do fim da manhã, com maior volume concentrado à tarde e possibilidade de novos episódios à noite. O acumulado previsto é de 13,7 mm, com 91% de chance de chuva.

No início da noite, as temperaturas começam a cair: 26 °C às 18h, 24 °C às 20h e 21 °C às 22h.

A previsão também aponta ventos leves, soprando a cerca de 5 km/h, e alta probabilidade de arco-íris, especialmente após as pancadas de chuva vespertinas.

