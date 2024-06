Essa é a forma correta de fechar as embalagens: não vai passar nada para dentro

Existe uma forma de fechar o "saquinho", que dispensa o uso de pregador e mantém a qualidade do produto

Ruan Monyel - 19 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Manual do Mundo)

Quando o assunto é armazenar alimentos, medicamentos ou qualquer outro tipo de produto, a maneira como fechamos as embalagens é fundamental na preservação da qualidade do item.

Muitas vezes, apenas dobrar ou colocar algo para segurar acaba comprometendo o produto. Por exemplo, no caso dos alimentos, eles acabam murchando e perdendo o sabor.

Mas existe uma forma de fechar o “saquinho”, que preserva os itens e evita que eles percam o frescor. Ficou curioso? Leia até o fim e saiba como fazer.

Todo mundo já comeu algo que estava um pouco murcho, por já ter sido aberto e guardado na despensa, não é mesmo?

Em muitas casas, os moradores tiram os alimentos das embalagens e colocam em potes, mas a qualidade do produto também é perdida com o tempo.

Porém, existe uma forma correta de fechar a embalagem que mantém o item fresquinho, segundo um vídeo publicado pelo canal Manual do Mundo, no YouTube.

No exemplo, ele usa um pacote de salgadinhos, mas a dica é replicável em qualquer embalagem plástica.

Para fechar corretamente, basta dar três voltinhas na parte onde fica a abertura das embalagens, cada volta com cerca de dois dedos de espessura.

Depois, faça “dobrinhas” nas laterais do pacote, também com dois dedos de tamanho, e, por fim, coloque os dedos por dentro das dobraduras e vire do avesso para selar de vez o pacote.

Embora seja bem simples, essa dica vai melhorar muito a vida útil dos produtos armazenados em embalagens de plástico. Veja o vídeo:

