O erro que quase todo mundo comete na hora de colocar ketchup na comida

Truque trouxe um jeito diferente de abrir a tampa do problemático frasco da marca, fazendo sair mais molho que o normal

Magno Oliver - 26 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / Issoedica)

Comer um sanduíche, um hambúrguer, uma pizza ou mesmo uma porção enorme de batata frita com bastante ketchup é bom, só que o manuseio dele na embalagem não é lá um mar de rosas.

Aliás, dependendo da embalagem que se usa, a dor de cabeça é infinita. Alguns modelos da linha Heinz, por exemplo, possuem um sistema que dá trabalho de liberar o ketchup do frasco.

Dessa forma, um truque para te ajudar a liberar ketchup com mais volume viralizou nas redes sociais e muitos seguidores agradeceram a dica.

No perfil do Instagram do @Issoedica, viralizou um jeito diferente de abrir a embalagem do ketchup Heinz que fez com que saísse mais volume do molho que o habitual.

Em vídeo que bombou nas redes sociais, o tutorial mostra que é preciso retirar a tampa, fazer um furo na embalagem que veda o frasco com a própria tampa e depois fechar.

Na parte interna da tampa da embalagem existe uma espécie de volume pontudo em que é possível você fazer um furo na parte que veda

Nos comentários, os seguidores elogiaram a dedicação e bom trabalho do rapaz. “Vixi, realmente é vivendo e aprendendo mesmo.”, disse um seguidor.

“Galera é pq vocês usam errado, tirem o lacre. É só apertar as LATERAIS da embalagem e quando soltar o produto sairá facilmente! Segue a dica”, comentou outra internauta.

Por fim, confira o vídeo completo da dica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isso É Dica / Dicas truques e notícias (@issoedica)

