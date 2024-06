Identificada mulher que morreu atropelada por carreta na BR- 060, em Terezópolis

Motorista teria tentado desviar, mas não obteve êxito

Gabriella Pinheiro - 19 de junho de 2024

Mulher morre atropelada em BR-060, em Goiás. (Foto: Reprodução)

A noite da última terça-feira (18) foi marcada por uma tragédia após uma mulher, identificada como Fernanda Helena da Costa, morrer atropelada por uma carreta na BR-060, em Terezópolis.

O acidente aconteceu em torno das 21h, na altura do km 118, quando o motorista do veículo seguia pela via, em direção ao município de Anápolis.

Nesse momento, ele avistou a vítima saindo do canteiro central da rodovia e correndo em direção à pista. O condutor tentou desviar, mas não conseguiu e acabou atropelando Fernanda.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no local. A mulher não resistiu e teve o óbito confirmado no ambiente.

Além da PM, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada e se deslocou até o ambiente para prestar apoio.