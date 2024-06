Quem guarda uma moeda assim pode ter direito a receber até R$ 100 mil

Você pode estar carregando ou guardando uma riqueza sem fazer a menor ideia!

Pedro Ribeiro - 19 de junho de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Já pensou, uma moeda de apenas 1 centavo podendo te render um bom dinheiro?

Pois é, você pode estar carregando ou guardando uma riqueza sem fazer a menor ideia!

Isso porque, muita gente tem o hábito de guardar moedas antigas como uma verdadeira relíquia, e de fato, muitas vezes podem ser.

Existem alguns itens que são capazes de movimentar milhares de reais pela raridade e dependendo da qualidade, podem render uma bolada.

Entre essas mais cobiçadas, temos a “moeda cana-de-açúcar”.

Com um nome peculiar, esse item digno de colecionador possui características únicas e um valor significativo no mercado numismático do Brasil.

Mas primeiro, vamos contextualizar. Historicamente, a cana-de-açúcar é um símbolo da riqueza natural do nosso país, visto que, é a matéria-prima fundamental na produção de açúcar e etanol.

Dessa forma, a moeda que é estampada por essa planta é muito procurada por colecionadores e estudiosos da história econômica do Brasil.

Em um vídeo publicado no TikTok, no perfil Numismática Cultural, a moeda de 1 cruzeiro, popularmente conhecida como “moeda cana-de-açúcar”, em excelente estado de conservação, pode valer até R$ 100 mil.

Com uma borda lisa, ela pesa 2,79 gramas e tem 20 mm de diâmetro.

Sua tiragem é considerada baixa, de apenas 100 mil unidades, sendo este outro fato para ser extremamente rara.

É válido ressaltar que, de acordo com especialistas, a data e a condição da moeda são muito importantes para determinar o valor final da peça.

Atenção leitores:

O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação por estes artefatos, somente os perfis oficiais de coleções raras. Nosso compromisso é somente com a difusão de informações.

Confira o vídeo completo e surpreenda-se:

