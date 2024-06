A utilidade secreta do papel alumínio que muitas pessoas não conheciam

Se você achava que a função dele era só ajudar na cozinha, se enganou muito. Um truque novo surgiu na internet e tem bombado entre os internautas

Magno Oliver - 20 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram /@dikadicas)

O papel alumínio é um utilitário doméstico muito comum e presente nos lares brasileiros, principalmente na cozinha da nossa casa, onde é presença obrigatória.

Assim, sua utilidade vai muito além do que as pessoas imaginam. O papel alumínio é extremamente versátil e útil para desempenhar diferentes atividades domésticas.

Dessa forma, descobrimos uma nova e secreta utilidade para o item que bombou nas redes sociais e muita gente está economizando com isso.

A utilidade secreta do papel alumínio que muitas pessoas não conheciam

O canal de dicas e conteúdos caseiros no Instagram @dikadicas, viralizou com uma utilidade secreta que caiu no gosto dos seguidores.

Conforme provado pelo conteúdo, o papel alumínio é muito mais do que um utilitário para fogões e outros aparelhos. E dessa vez, descobriram uma função um tanto quanto inesperada para ele.

No vídeo, o canal mostra que é possível usar o item para limpar joias e bijuterias. Sim, isso mesmo que você leu!

Acredite, você pode restaurar o brilho da sua bijuteria utilizando apenas água quente, sal e um simples pedaço de papel.

Para isso, coloque a bijuteria que você deseja recuperar em cima de um pedaço de papel alumínio, coloque um pouco de água quente, o sal e espere alguns segundos até a mistura agir.

Ao final do vídeo, a mulher retira as peças inseridas dentro da mistura e as bijuterias ficam com aparência de novas, completamente renovadas.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por dikadicas – dicas para o dia a dia (@dikadicas)

