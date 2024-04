É isso que quem guarda papel alumínio em casa precisa fazer o mais rápido possível

Esse simples item pode ser uma solução prática para um problema doméstico comum

Ruan Monyel - 11 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@eudebraa)

Todo mundo, provavelmente, guarda papel alumínio na cozinha de casa, afinal, ele é um daqueles itens domésticos versáteis que muitas vezes são subestimados.

Embora seja utilizado frequentemente para cobrir alimentos e protegê-los durante o cozimento, seu potencial vai muito além do uso convencional.

Esse simples utensílio pode ser uma solução prática para um problema doméstico comum: o odor do vaso sanitário. Ficou curioso? Leia até o fim e veja essa dica sensacional.

Seja na dispensa ou no armário da cozinha, todo mundo guarda papel alumínio para usar em receitas específicas que vão ao forno, porém existem outras formas para utilizá-lo.

Uma dica compartilhada através do perfil no Instagram (@eudebraa), vai dar um novo e surpreendente uso para esse produto comum.

É possível fabricar cheirinho para o vaso sanitário utilizando o papel alumínio aliado a alguns ingredientes, embora pareça improvável, o resultado é satisfatório. Anota aí:

Rale um sabonete de sua preferência, adicione um pouco de creme dental e duas colheres de bicarbonato de sódio, misture bem até que os ingredientes virem uma pasta.

Pegue um pouco da solução e faça uma bolinha, envolva com o papel alumínio e faça alguns furinhos com a ajuda de um palito de dente.

Prontinho! As pastilhas sanitárias caseiras estão prontas para uso, basta colocá-las na caixa acoplada do vaso.

O bicarbonato e o creme dental são ótimos no combate aos germes e bactérias, enquanto o sabonete deixa um cheiro agradável no banheiro. Veja o vídeo com o passo a passo:

