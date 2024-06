Recomendação na Câmara de Anápolis é de que vereadores não realizem eventos próprios

Procurador da Casa, Maurílio Alvim avisou sobre o risco de haver sanções da Justiça Eleitoral

Pedro Hara - 20 de junho de 2024

Plenário da Câmara de Anápolis durante sessão. (Foto: Ismael Vieira)

Apesar das reiteradas recomendações do procurador Maurílio Alvim para que a Câmara de Anápolis não realize eventos como moções de aplausos, entrega de títulos, dentre outras solenidades, foi firmado um aditivo de contrato de R$ 55 mil para fornecimento de pão de queijo e salgados – conforme revelado pela Rápidas.

Maurílio advertiu que as solenidades podem ser configuradas como crimes pela Justiça Eleitoral, mas deixou a escolha nas mãos dos próprios vereadores.

O alerta do procurador da Casa é de que o segundo semestre seja utilizado apenas para os trabalhos oficiais do Legislativo. Na quarta-feira (19) foi realizada a última sessão ordinária da primeira metade do ano.