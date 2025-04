SETECEB: 87 anos de história, fé e formação em Anápolis

Fundado em 1938 por missionários visionários, o SETECEB se tornou referência nacional no ensino teológico e um marco em nossa cidade

José Fernandes - 25 de abril de 2025

(Foto: Seteceb)

O Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil (SETECEB) é o mais antigo seminário evangélico do Centro-Oeste. Essa semana completou 87 anos de uma trajetória marcada por fé, serviço e compromisso com a formação de pastores, missionários, educadores e líderes cristãos.

Fundado em 1938 por missionários visionários, o SETECEB se tornou referência nacional no ensino teológico e um marco em nossa cidade. Eu mesmo, conheço há 30 anos e tenho certeza do que publico.

Tivemos a honra de realizar uma sessão solene na Câmara Municipal de Anápolis para reconhecer publicamente o valor dessa instituição. Pastores, ex-alunos, professores e autoridades se reuniram para homenagear e lembrar como o SETECEB contribui para a cidade e impacta positivamente gerações.

As comemorações continuam neste sábado (26), com uma programação especial. Além de um culto festivo, o evento contará com uma corrida de rua, torneio de futsal e outros. Os leitores estão convidados.

O SETECEB já formou mais de 3.000 alunos, que hoje atuam em diversas regiões do Brasil e do mundo. Nasceu quando Anápolis ainda se transformava com a chegada da estrada de ferro (chegou na cidade três anos antes). E assim como os trilhos do trem trouxeram progresso, os trilhos da Palavra de Deus firmados por este seminário moldaram o caráter de milhares de líderes.

Finalizo, parabenizando mais uma vez e desejando que venham mais décadas de serviço e ensino, com o propósito maior de formar discípulos para transformar o mundo.

Parabéns, SETECEB.