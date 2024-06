Mãe recebe resultado de teste de DNA e descobre que terá de mudar o nome da filha

Relato compartilhado no fórum do Reddit viralizou nas redes sociais e causou polêmica na web

Magno Oliver - 21 de junho de 2024

(Foto: Hendrick Shimidt / Agência Brasil)

Nomes compostos, da moda, homenagens a artistas, cantores, ídolos. Atribuir um nome a um ser humano é algo de extrema importância, que acompanhará a criança em toda sua vida.

Quando um filho nasce, os pais entram em comum acordo se a nomeação do bebê será em homenagem a um ente querido da família, alguém especial que marcou história do casal, ou outra opção.

E em relação a isso, o desabafo emocionante de uma mãe no fórum de comentários e discussões do Reddit viralizou nas redes sociais e deu o que falar entre os internautas.

No relato emocionante, a genitora resolveu contar, de forma anônima, algo que a levou a questionar profundamente a escolha do nome de sua filha.

Inicialmente, a decisão foi uma homenagem à sua mãe, só que após a revelação de alguns segredos familiares guardados há anos, o nome para a criança acabou assumindo um novo significado.

Acontece que logo que a garotinha completou um ano, a mulher ficou sabendo, por meio do resultado de um teste de DNA, que o seu pai biológico não era o homem que ela sempre chamou de “pai”.

Intrigada com a história, ela resolveu tocar no assunto de maneira sutil com sua mãe, que revelou que esse segredo estava guardado por 40 anos.

“Ela (a mãe) admitiu que não tinha certeza da identidade de meu pai. Não houve brigas. Nenhum aspecto negativo. Eu apenas ouvi. E ela se distanciou ainda mais. Ela nunca perguntou como eu estava ou se eu precisava conversar. Nada disso. Ninguém mais na minha família sabe, porque decidi manter isso em segredo para não magoar meu pai. E isso não muda quem ele é”, desabafou a mulher no Reddit.

“Mesmo morando a apenas 11 quilômetros de distância, ela só aparece quando pedimos para cuidar da minha filha… Às vezes, passa um mês sem vê-la. Ela não é uma parte ativa da nossa vida, mais do que uma babá ocasional. Em suma, estou considerando mudar o nome do meio da minha filha. Estou deixando os documentos prontos para iniciar o processo de mudança de nome amanhã. Estou exagerando? Nunca contei para minha mãe, e minha filha nem sabe o nome do meio dela ainda”, completou.

Completamente devastada, a mulher revelou que até mesmo se sente enjoada ao ver o nome do meio da filha. A descoberta foi tão chocante, que ela não sabe mais o que fazer.

Nas redes sociais, os internautas se comoveram com a história e pontuaram que a mudança de nome talvez fosse realmente uma boa ideia para evitar futuras dores de cabeça em ter que explicar toda a história para a filha.

“Em termos emocionais, faz todo o sentido: você tem que lidar com isso, e sua filha também – ela provavelmente perguntará no futuro por que recebeu esse nome, e você terá que explicar para ela. Não será uma situação fácil. E em termos práticos, também faz sentido: é melhor fazer isso agora do que quando ela já estiver com esse nome em muitos documentos e estiver na escola.”, pontuou um internauta.

