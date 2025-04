6 frutas que ajudam na queima de gordura e ganho de energia

Algumas frutas possuem propriedades específicas que ajudam a acelerar o metabolismo, ajudando na queima de gordura

Ruan Monyel - 14 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Na Cidade com Selma)

Quando o assunto é alimentação saudável, as frutas sempre ocupam lugar de destaque, principalmente na reposição de energia e queima de gordura.

Ricas em fibras, vitaminas e antioxidantes, elas não só contribuem para o bom funcionamento do organismo, mas também se tornam grandes aliadas na perda de peso.

Algumas frutas possuem propriedades específicas que ajudam a acelerar o metabolismo, promover a queima de gordura e fornecer a disposição necessário para o dia a dia.

1. Abacaxi

Rico em bromelina, uma enzima que auxilia na digestão e combate a inflamações, o abacaxi é excelente para eliminar líquidos retidos e reduzir o inchaço.

Mas também é uma fruta refrescante que fornece energia e hidratação ao corpo, sendo extremamente versátil e saboroso.

2. Maçã

Com alto teor de fibras e baixa caloria, a maçã prolonga a sensação de saciedade e evita picos de glicose, ajudando na queima de gordura.

Além disso, fornece energia gradual e pode ser uma ótima opção de lanche pré-treino para os atletas.

3. Banana

Fonte natural de potássio e carboidratos de rápida absorção, a banana é ideal para quem precisa de energia imediata para enfrentar o dia.

Além disso, também ajuda na recuperação muscular, sendo uma fruta muito indicada para quem pratica atividades físicas.

4. Melancia

Composta por mais de 90% de água, a melancia tem efeito diurético, ajudando a desinchar e eliminar toxinas rapidamente.

Leve e refrescante, é perfeita para hidratar e dar energia, além de ajudar na queima de gordura.

5. Morango

Rico em antioxidantes, o morango ajuda a combater os radicais livres e possui pouquíssimas calorias, sendo ideal para a dieta.

Também possui vitamina C, que dá um gás extra ao sistema imunológico e melhora a disposição no decorrer do dia.

6. Limão

Por fim, apesar do sabor ácido, o limão tem efeito alcalinizante no corpo e auxilia na desintoxicação.

Consumido com água morna em jejum, potencializa a queima de gordura e oferece um início de dia mais leve e energético.

