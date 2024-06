Confira o resultado da Quina de São João 2024 – Concurso 6462

Prêmio estimado ultrapassa R$ 220 milhões, um dos maiores desde que a loteria foi instituída

Anna Júlia Steckelberg - 22 de junho de 2024

(Foto Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Chegou o grande dia. A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (22) mais uma edição especial da Quina de São João.

O sorteio do concurso 6462 ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Segundo a Caixa, o prêmio estimado ultrapassa R$ 220 milhões. Para se ter ideia, caso apenas um apostador leve sozinho e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 1,2 milhão de rendimento no primeiro mês.

Aguardando sorteio pela Caixa!

Como jogar na Quina

Cada aposta simples custa R$ 2,50. Para jogar, basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no cartão.

Quem quiser, também pode deixar para o sistema escolher os números, opção conhecida como Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números.

Assim como em todos os concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não acumula.

Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de cinco números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (quatro números) e assim por diante, conforme as regras da modalidade.