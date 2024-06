Conheça cidade goiana que tem a 7ª maior renda salarial do país

Entenda o motivo que fez o município, com pouco mais de 5 mil habitantes, figurar tão bem no ranking

Davi Galvão - 22 de junho de 2024

Vista aérea do município. (Foto: Reprodução)

Um estudo socioeconômico divulgado pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que o município de Ouvidor, localizado na Região Sul de Goiás, tem a maior renda média salarial do estado e se destacou por ser a 7ª maior do país – com R$ 5.863,66. Para fins de comparação, Goiás registrou uma média de R$ 3.023,61.

Com 7,2 mil habitantes, o município está localizado na microrregião de Catalão. Embora a cidade não tenha um fundador específico conhecido, ela viu-se entrelaçada por diversas famílias que se tornaram pilares ao longo do tempo e popularizaram sobrenomes tradicionais, como Evangelista, Torquato, Goulart e Ribeiro, que ecoam pelas ruas como heranças vivas.

Ouvidor se destaca como a única cidade da região com um crescimento expressivo, alcançando um aumento de aproximadamente 1,8 mil habitantes em relação ao último recenseamento, o que representa um salto de 31%. Em contraste, cidades vizinhas presenciaram um decréscimo populacional.

A economia do município gira em torno da indústria, com destaque para as empresas minero-químicas Copebrás e Vale S.A. e a alimentícia Sakura Nakaya. Em 2021, o Produto Interno Bruno (PIB) 765 milhões.

A equação da presença de indústrias de grande porte aliada ao baixo índice populacional contribui para que o resultado da análise do IBGE.