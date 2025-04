Bebê de 6 meses é abandonada pela mãe no meio da rua durante briga por pensão; assista

Caso, que foi registrado em vídeo, aconteceu na Grande Goiânia

Natália Sezil - 16 de abril de 2025

Pai se deparou com a pequena abandonada em um bebê conforto, na calçada. (Foto: Reprodução)

Uma bebê, de apenas seis meses de idade, foi abandonada no meio da rua, pela própria mãe, de 31 anos, em uma via da cidade de Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia.

O caso aconteceu na última segunda-feira (14), e um vídeo registrado pelo pai da criança, de 50 anos, mostra a gravidade da cena.

Nas imagens, é possível ver que a pequena está em um bebê conforto, na calçada em frente a um lote com mato alto, enquanto várias coisas dela estão jogadas pela rua.

A mãe também aparece no registro, chegando em um carro branco. Ela desce do veículo já discutindo com o homem, dizendo que a pensão está atrasada e que ele “pode chamar a polícia”.

A falta de pagamento da pensão, inclusive, teria sido a motivação para o abandono, em uma suposta tentativa de deixar a criança aos cuidados do pai.

Como relatou o delegado André Veloso à TV Record, a mulher já havia tentado entregar a filha para outras pessoas.

Desta vez, a bebê foi encaminhada ao Conselho Tutelar, após o pai afirmar que “não tinha tempo para cuidar dela”.

Agora, a criança deve ficar aos cuidados de uma tia, enquanto a Polícia Civil (PC) investiga se a mãe tem condições de lhe oferecer um lugar seguro.

Com o registro feito pelo pai, foi acionada a Polícia Militar (PM), que decidiu pela prisão da mãe, diante da situação de vulnerabilidade e do flagrante de abandono.

A mulher pagou a fiança de um salário mínimo e foi liberada. Agora, o caso deve seguir sob investigação da PC, que tomará as medidas cabíveis.

