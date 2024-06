Conheça ritmo que colocou Goiás no topo da música brasileira e não é o sertanejo

Popular nas ruas do estado, ritmo tem conquistado cada vez mais adeptos de diferentes partes do país

Gabriella Pinheiro - 22 de junho de 2024

Pessoas dançando ao som de eletrofunk. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Enquanto alguns ainda lutam para aprender e só admiram de longe, os goianos já carregam o ‘gingado’ e ‘dão aula’ no que diz respeito a um novo estilo musical: o eletrofunk.

A popularidade do ritmo que tomou conta das ruas de diferentes cidades do estado não é só exclusividade de Goiás e tem feito sucesso nacional, tanto em festas quanto nas redes sociais.

A prova disso é a variada quantidade de vídeos de internautas de todo o Brasil fazendo, ou ao menos tentando aprender, a chamada “dancinha de Goiás”.

Em uma gravação publicada no TikTok, por exemplo, um usuário exibe alguns movimentos ao som de uma música do eletrofunk. A singela postagem já acumula mais de 3,9 milhões de visualizações na plataforma e arrancou comentários de diversos usuários.

“Eu assistindo várias vezes pra aprender os passos”, escreveu uma.

“E eu que sou mineiro e gosto de eletrofunk kkkkk”, disse outro.

“Será que sou de Goiás e não estou sabendo ? Kkkkkkkkkk eu amo fazer esse passinho”, questionou uma.

O novo som também tem contagiado e dominado as playlists de festas. Em outra postagem, uma internauta de Iporá viralizou ao mostrar um evento de rua com diversas pessoas dançando músicas do ritmo, tocadas em sons automotivos.

“Partiu Goiás”, “Precisamos ir pra Goiás” e “Alguém me leva para Iporá” são alguns dos comentários que invadiram a publicação e elucidam ainda mais o fortalecimento da modalidade.

O que é o eletrofunk?

Representando uma mistura entre as músicas eletrônicas e o funk brasileiro, o eletrofunk é um estilo marcado pelos graves alcançados nas saídas de som de veículos automotivos.

Embora não seja novo, o ritmo ganhou força por meio das festas clandestinas ocorridas em casas durante a pandemia da Covid-19, em 2020, em que as pessoas optavam pelo som automotivo e carros equipados devido à praticidade.

Atualmente, um dos nomes que está ganhando cada vez mais espaço no meio é o Dj Jiraya Uai, que estourou com a música “Olha o trem”. Nos shows, o artista ainda conta com dançarinos caracterizados como personagens famosos e músicas eletrizantes.

Além dele, no momento, também se destacam: Wam Baster, Low, Vinícius Cavalcante, John Lou, Mc C4, Watila Gyn, Dj Skype, Patrick Dj, C-Borg, Breno Paixão, Dj Tubas e entre outros.

Vale destacar que, em Goiás, foi originada a produtora “Deboxe” que produz músicas voltadas ao mundo do eletrofunk e tem se destacado na área em todo Brasil.