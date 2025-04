Motorista de aplicativo é surpreendido pela PRF e leva prejuízo por atitude dos passageiros

Condutor ainda tentou argumentar com as autoridades, mas de nada adiantou

Magno Oliver - 24 de abril de 2025

Viatura ilustrativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF). (Foto: Divulgação/PRF)

A vida de quem trabalha como motorista de aplicativo não é nada fácil. Esses trabalhadores precisam estar preparados para tudo.

Assim, quem encara essa rotina de trabalho sabe que precisa lidar com vários tipos de passageiros. Sem contar com o detalhe da obrigação de estar com os documentos e o carro totalmente em dia.

Só que dessa vez o que era para ser um simples dia de viagens e faturamentos, acabou se tornando um momento de tristeza para um motorista de aplicativo. Ele passou por um susto que não esperava.

Uma caso publicado no Instagram do @uberhistorias bombou nas redes sociais e trouxe um alerta para quem trabalha como motorista de aplicativo.

Na publicação, o vídeo mostra um motorista buscando 2 passageiras e solicitando para que elas coloquem o cinto de segurança.

Em seguida, ele percebe uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no trecho de uma estrada que ele se aproximava.

O agente para o veículo e pede a habilitação do condutor. De repente, ele percebe que as passageiras do banco de trás estavam sem cinto de segurança. O pior começa a acontecer.

“E a senhora aí do meio? Está sem cinto também? Tem que pôr. O carro está no seu nome?”, questiona o policial ao motorista. Ele responde que a documentação está no nome de seu irmão.

Ele avisa que vai aplicar a autuação e alerta ao motorista para que fiscalize seus passageiros para que coloquem o cinto de segurança. Ao final, ele ainda cita alguns casos de acidentes graves em que passageiros morreram por descuido com o uso do cinto de segurança.

Confira o vídeo completo da história:

