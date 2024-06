Antônio Gomide quer construir UPA no Recanto do Sol caso se eleja prefeito

Região onde o bairro está já é uma das mais populosas de Anápolis e demanda por novos equipamentos públicos só aumenta

Pedro Hara - 23 de junho de 2024

Antônio Gomide, pré-candidato do PT à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Igor Caldas)

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Anápolis, Antônio Gomide quer construir uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Recanto do Sol, caso seja eleito prefeito.

Atualmente, quem mora no bairro precisa percorrer cerca de 20 km para buscar atendimento na UPA 24h, localizada na Vila Esperança.

A região onde está o Recanto do Sol – do outro lado da BR-153 – já é uma das mais populosas de Anápolis e a demanda por novos equipamentos públicos só aumenta.

A proposta deve ser apresentada à população no Plano de Governo do pré-candidato do PT.