Hotéis e pousadas de Pirenópolis terão “selo de qualidade” para evitar golpes

Semad também suspendeu licenças ambientais para o município para conter danos ao patrimônio histórico

Samuel Leão - 25 de abril de 2025

Rua do Lazer, a mais movimentada de Pirenpólis. (Foto: Divulgação)

A partir desta semana, torna-se obrigatório o cadastro das unidades que disponibilizam estadia, sejam hotéis, Airbnbs e pousadas, no registro do Cadastur.

Rápidas apurou que essa novidade irá contar com a emissão de um “selo de qualidade”, que pretende garantir segurança a locatários e locadores para combater golpes.

Já as casas de temporada não terão que fazer o registro, mas só poderão receber hóspedes as que tiverem em dia com as conformidades da Prefeitura e Corpo de Bombeiros.

O aperto das regras ocorre devido à grande expansão vivida pela cidade, com aumento assustador de turistas oriundos sobretudo de Brasília aos finais de semana e o surgimento de condomínios de luxo como o construído por Pablo Marçal.

Novas licenças ambientais também foram suspensas pela Semad em Pirenópolis

Tanta pressão, alinhada com as preocupações geradas sobre a preservação do patrimônio histórico no município, levaram à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) a suspender a concessão do licenciamento para novos empreendimentos em Pirenópolis.

Além de polêmica, a medida frusta planos de investidores, mas alenta moradores e comerciantes que reclamam da deterioração de casarões e passeios públicos da cidade.

Prefeitura, pelo menos em nota, nega que tomará ações higienistas contra população de rua

O aumento assustador no registro de pessoas em situação de rua em Pirenópolis tem gerado protestos por parte de comerciantes. Mesmo sob pressão, a Prefeitura garantiu, em nota à Rápidas, que não pretende adotar ações higienistas contra os que estão perambulando pelas ruas. Muitas são usuárias de drogas.

A expectativa, sobretudo após o abaixo assinado que está sendo promovido no município, era de endurecimento no tom e mais cobrança junto às forças de segurança pública — algo que já ocorre.

Recolhimento de lixo à beira das estradas de acesso a Pirenópolis será reforçado

Embora não seja uma obrigação da Prefeitura, os lixos jogados nas rodovias estaduais que dão acesso ao município estão sendo recolhidos pelo Executivo local.

Uma licitação para colocação de caçambas nos pontos críticos está em curso. Outra medida tomada, porém de difícil aplicação, é a aplicação de multas.

Anápolis recebe festival com artistas locais e forró pé-de-serra

O Arte-se, festival que chega à 3ª edição, acontece já no próximo dia 03 de maio em Anápolis. O evento ocorre na Hall Garden, chácara nas proximidades do Centro de Exposições Agropecuárias de Anápolis.

Com a 1ª edição no Terra a Vista, e a segunda em Pirenópolis, o evento trará um grupo de Forró Pé-de-Serra de Goiânia, além de outras atrações, mas tem como principal intuito dar protagonismo aos artistas locais e movimentar as variadas formas de produção cultural na cidade das antas.

Nota 10

Para Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) pela iniciativa de comemoração aos 53 anos da instalação da Base Aérea.

Nota Zero



Para Quebec Ambiental pela falta de regularidade no serviço de coleta de lixo nos bairros Boa Vista e São Carlos.