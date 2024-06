Pesque e pague da Grande Goiânia lança promoção inacreditável e vira assunto na internet

Segundo estabelecimento, clientes podem até 'encher carro', caso consigam capturar animais

Samuel Leão - 23 de junho de 2024

Pesque e pague em Aragoiânia anuncia promoção surpreendente. (Foto: Reprodução)

“Não existe almoço grátis”, a teoria econômica de Milton Friedman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, foi parcialmente refutada por um pesque e pague goiano. Isso porque, até o fim de junho, quem conseguir pescar uma tilápia poderá levar o peixe para ‘casa’ sem pagar.

O Pesque e Pague Cachoeirinha, situado em Aragoiânia, na região metropolitana de Goiânia, viralizou nas redes sociais ao oferecer esses animais, de modo que, se o visitante conseguir fisgá-los, pode levar um carro cheio deles pagando apenas o valor da entrada.

“Todas as tilápias que vocês pescarem estarão de graça durante todo o mês de junho. Você paga apenas R$ 15 pela pescaria, em dias de semana, e R$ 20 nos finais de semana, e pode pegar quantas quiser, independente de tamanho e quantidade, é pegou levou”, disse um representante do estabelecimento.

No vídeo de anúncio da promoção, o pesque e pague ainda ressalta que possui diversas outras espécies de peixes, que podem ser pescados no formato esportivo, com a soltura do animal, ou pesados e vendidos normalmente.

O estabelecimento ainda conta com um redário, quiosques para pesca, comida feita no fogão a lenha e vários outros atrativos, que se somam à promoção.

Mais informações podem ser consultadas no Instagram @pesquepague_cachoeirinha ou pelo WhatsApp do comércio (62) 99219 5891.