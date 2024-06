Vídeo mostra empresário agredindo e arrastando a companheira pelos cabelos em Trindade

Motivação para o crime seria o fato de a vítima "gastar demais"

Davi Galvão - 23 de junho de 2024

Agressão foi flagrada por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 38 anos, foi agredida e arrastada pelo companheiro, dentro da própria residência, em Trindade, região metropolitana de Goiânia e só foi salva após conseguir mandar uma mensagem pedindo socorro a um amigo.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento exato no qual a vítima é agarrada pelo empresário, com o qual tinha uma relação há mais de três anos.

Tudo começou na manhã desta sexta-feira (21), quando chamou o companheiro para almoçar, ao que ele antes preferiu ter uma “conversa” com ela. Porém, ao notar o visível nervosismo dele, a mulher contou que tentou se afastar, mas foi perseguida pelo empresário.

Em seguida, ele a puxa pelos cabelos e a pressiona contra a parede, além de ter lhe aplicado uma gravata, enquanto a ofende com xingamentos como “vagabunda” e “desgraçada”.

Ela só conseguiu se desvencilhar quando um vizinho viu as agressões e começou a discutir com o suspeito, momento no qual ela mandou uma mensagem a um amigo, com os dizeres “polícia”.

As autoridades foram então acionadas e efetuaram a prisão em flagrante do suposto agressor.

A motivação para o crime, segundo a própria vítima, teria sido pelo fato de ela estar gastando demais, utilizando o dinheiro e cartões do empresário para efetuar compras e enviar valores a terceiros, mas sempre com a autorização do homem.

O suspeito, por outro lado, acusou a mulher de roubo e disse que ela lhe subtraiu R$ 185 mil, se aproveitando do excesso de confiança. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).