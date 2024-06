Com aposta em jornalismo, Rachel Sheherazade entra na guerra dos domingos pela Record

Apresentadora vai comandar um novo programa dominical na Record. A atração não tem data definida de estreia, mas dificilmente começa em julho. Seu início deverá acontecer apenas em agosto

Folhapress - 24 de junho de 2024

A jornalista Rachel Sheherazade (Foto: Reprodução)

GABRIEL VAQUER, ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – A guerra de audiência dos domingos na TV brasileira ganhará um novo contorno: Rachel Sheherazade, atualmente no ar como apresentadora do reality A Grande Conquista 2, vai comandar um novo programa dominical na Record.

A atração não tem data definida de estreia, mas dificilmente começa em julho. Seu início deverá acontecer apenas em agosto, junto com o começo do Acerte ou Caia!, novo game show da emissora, que será comandado por Tom Cavalcante.

A produção técnica será feita pela Teleimage, que também faz os realities da TV de Edir Macedo.

A nova atração vai apostar bastante em jornalismo. Em pesquisas, a Record identificou que existia uma demanda reprimida do público para notícias especialmente na hora do almoço.

O programa, segundo apurou a reportagem, também terá alguns quadros fixos gravados previamente, mas o foco da atração será o que acontece no fim de semana de importante, para elevar os números.

O programa deve ir ao ar das 12h às 14h15, competindo diretamente com o Domingo Legal com Celso Portiolli, no SBT, e com a sessão de filmes Temperatura Máxima, na Globo.

Como antecipou a Folha de S.Paulo, Sheherazade ganhou muitos pontos com a Record com A Grande Conquista 2. No entendimento da emissora, Sheherazade conduz o programa de forma natural.

Internamente, tem sido uma boa surpresa a pitada curiosa de ironia que ela acrescentou ao formato, sem parecer levar o reality tão a sério (algo que não era esperado ao menos inicialmente nessa transição da jornalista para um novo gênero).

A jornalista, por sua vez, também está contente com o retorno que tem obtido não só em suas redes sociais, mas também com as perspectivas de continuar como apresentadora do entretenimento no futuro.