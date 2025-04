Nutricionista faz importante alerta sobre ovos da Páscoa da KitKat; assista

Internautas pareceram concordar com o profissional, mas revelaram que nem sempre as decisões podem ser tomadas apenas com a lógica

Davi Galvão - 18 de abril de 2025

Vídeo mostrando variação de preços entre os chocolates na Páscoa viralizou nas redes sociais. (Foto: @nutrijoaomuzzy)

O nutricionista João Muzzy utilizou as redes sociais para alertar os seguidores que, durante essa Páscoa, eles muito provavelmente foram enganados.

Para situar melhor, ele usou como exemplo um ovo de chocolate da marca Kit Kat, que pesa 330 gramas, saindo por R$ 66.

Logo em seguida, ele mostra diversas barras, da mesma marca, até inteirar os mesmos R$ 66. Porém, no formato menor, o cliente acaba levando 920 gramas, quase o triplo pelo mesmo valor.

“Não faz sentido. Gente, financeiramente falando, é a maior burrice que tem, levar ovo de Páscoa para casa, principalmente nessa crise que a gente se encontra nesse país”, pontuou.

Nos comentários, os usuários pareceram concordar com o profissional, mas revelaram que nem sempre as decisões podem ser tomadas apenas com a lógica.

“Explica isso pro meu filho de 3 anos”, brincou um internauta.

“Eu até entendo o raciocínio, mas a Páscoa é uma vez ao ano, e para as crianças tem toda uma simbologia então vamos de ovo de Páscoa mesmo”, disse outra.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!