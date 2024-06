Oscar da aviação premia Latam como melhor aérea da América do Sul e Qatar como a melhor do mundo

GABRIEL JUSTO

Nesta segunda-feira (24), a consultoria inglesa Skytrax divulgou os vencedores do World Airline Awards, premiação tida como “Oscar da Aviação”. Em um ranking dominado pelas companhias asiáticas e do Oriente Médio, a Qatar Airways subiu uma posição e foi eleita a melhor do mundo, seguida pela Singapore Airlines e pela Emirates -a primeira e a última voam para o Brasil, a partir de Doha e Dubai, respectivamente.

Dentre as companhias brasileiras, a Latam (recentemente eleita pelos paulistanos a melhor companhia aérea em pesquisa Datafolha) é a mais bem posicionada: em 43º lugar no ranking geral, a empresa é a melhor da América do Sul pela quinta vez consecutiva. Os funcionários da companhia também foram reconhecidos como melhor staff de companhia aérea da América do Sul -prêmio também conquistado pela empresa em 2023 e 2022. A Azul ocupa a 53ª colocação, enquanto a Gol não aparece no ranking.

Em comunicado à imprensa logo após a divulgação do prêmio, a Latam atribuiu as conquistas a “uma série de melhorias ao passageiro implementadas nos últimos anos”, que incluem novos assentos mais ergonômicos, um sistema de entretenimento turbinado com conteúdos dos streamings Disney, Max e Paramount+. O serviço de bordo, que em alguns voos serve pratos assinados por chefs brasileiras, e a digitalização do suporte ao passageiro também são apontados como trunfos recentes da companhia.

“Esses prêmios são recebidos com grande responsabilidade por todo o grupo, nos deixam orgulhosos do nosso time e nos motivam a continuar comprometidos com a experiência dos nossos clientes”, afirma Paulo Miranda, vice-presidente de clientes do grupo LATAM.

Veja a seguir o ranking das melhores companhias aéreas do mundo, segundo a consultoria SkyTrax