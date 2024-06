Vídeo flagra emboscada feita para torcedor do Goiás no dia de clássico de futebol

Batizada de "Trajeto Seguro", a ação cumpriu três mandados judiciais, sendo um de prisão e dois de busca e apreensão

Samuel Leão - 24 de junho de 2024

Homem é espancado pela torcida, em vídeo. (Foto: Divulgação/PC)

Um torcedor do Goiás foi emboscado e espancado, em plena luz do dia, na porta de um condomínio de Goiânia, no Residencial Campos Dourados. As cenas, registradas pelas câmeras de segurança, datam do dia de um clássico contra o Vila Nova, ainda no mês de março, e resultaram em uma operação policial, deflagrada neste domingo (23).

Batizada de “Trajeto Seguro”, a ação cumpriu três mandados judiciais, sendo um de prisão e dois de busca e apreensão, comandada pela Polícia Civil (PC). O crime que deu início a busca ocorreu no dia 10 de março de 2024, no dia de uma das semifinais do Campeonato Goiano, entre os dois times.

Na ocasião, o torcedor estava parado na rua, vestido com uma camisa do Goiás, quando foi surpreendido por dois homens, que o espancaram com pauladas na cabeça e roubaram a vestimenta.

Posteriormente, a roupa foi exibida como um troféu pelos torcedores. A vítima sofreu diversos ferimentos, na região da cabeça e das costas.

O grupo foi identificado como integrantes da Torcida Esquadrão Vilanovense – TEV, mais especificamente de uma sub repartição chamada ‘3º Comando Campos Dourados’, em referência à região da capital onde atuam.

Um indivíduo acusado do crime foi preso e um adolescente foi apreendido. Durante cumprimento de mandados de busca e apreensão foram encontrados diversos materiais ligados à torcida organizada.

Serão investigadas as práticas de associação criminosa, roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, lesão corporal e também corrupção de menor de idade.