6 datas de aniversário que nem as pessoas que têm elas não sabem como são tão boas

Quem teve o privilégio de nascer nessas datas não tá entendendo o tamanho da sorte que tem

Magno Oliver - 25 de junho de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Matthias Zomer)

Muita gente não sabe, mas existem datas de aniversário que simbolizam e significam muito na vida de quem nasce no dia delas.

Se você é uma pessoa supersticiosa e adepta das crenças esotéricas, como numerologia e astrologia, já ouviu falar sobre a causa e efeito que elas proporcionam em muitas vidas.

Isso acontece porque a regência dos planetas, os astros e as casas do zodíaco se movimentam e se alinham em conjunto para que algumas datas se sobreponham às outras.

1. Dia 02 de julho

Começando nossa lista, as pessoas que celebram seus nascimentos nessa data experimentam um impacto muito simbólico em suas vidas e relações sociais. Isso porque este mês concede a elas uma certa introspecção, uma reflexão profunda em relação a tudo à sua volta e à importância dos momentos com amigos, família e os relacionamentos.

2. Dia 16 de fevereiro

Já pessoas que sopram as velinhas depois do meio do mês de fevereiro, também são bastante racionais e batalhadoras. Vocês estão com um pézinho no mundo do meio digital e um talento nato para jogar e praticar esportes.

Essas pessoas nasceram para coordenar bem, delegar, direcionar, comandar e dar boas instruções sempre.

3. Dia 10 de novembro

No dia 10 de novembro, a lua entra na casa de sagitário, que é o signo regido pelo planeta Júpiter – astro do amor. Logo, as pessoas nascidas a partir da data costumam ser bem mais agraciadas que as demais do horóscopo.

O dia 10 traz maiores chances ainda para o aniversariante tirar a sorte grande na área profissional, com chances de boas vagas de emprego ou aumento de salário.

4. Dia 06 de maio

Na numerologia, o número seis é atrelado à harmonia, responsabilidade, amor, família, compaixão e zelo com os outros ao redor.

Quem assopra velinhas nessa data do quinto mês do ano tende a ser bem abençoado e próspero. São pessoas muito batalhadoras, centradas e podem vivenciar muita fartura na vida. A data é regida pelo planeta Vênus e está associada ao signo de touro.

5. Dia 05 de janeiro

O número 5 também é uma ótima influência para a numerologia. O período é associado a temas de mudanças de vida, caminhos, liberdade, aventura e adaptabilidade. São pessoas que buscam o melhor para si sempre. E, com a prosperidade destinada aos nascidos nesta data, essas pessoas estão propensas a alcançarem muito sucesso no ramo profissional e amoroso.

6. Dia 15 de outubro

Por fim, quem come bolo e assopra velinhas logo no mês das crianças tem um privilégio a mais entre as outras datas. Isso porque elas são bastante positivas e otimistas em relação ao mundo à sua volta. Na numerologia, a data é regida pelo elemento ar e o planeta Vênus. Elas são mais sociáveis, carismáticas, honestas e buscam relações sociais, profissionais e amorosas mais equilibradas.

