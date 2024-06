Núcleo é eleito melhor curso pré-vestibular de Anápolis

Disputa contou ainda com nomes de peso na área, como Meta e COPE, que também brilharam e conquistaram o público

Isabella Valverde - 26 de junho de 2024

Fachada do Núcleo Centro de Ensino. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Nesta quarta-feira (26), após o fim das votações para o Troféu Excelência, idealizado pelo Portal 6, o Núcleo se destacou e conquistou o grande prêmio, sendo assim eleito o melhor curso pré-vestibular de Anápolis.

A disputa contou ainda com nomes de peso na área, como Meta e COPE, que também brilharam e conquistaram o público.

De forma aberta e democrática, as votações com os três mais indicados ocorreram no canal do WhatsApp do Portal 6 após consulta pública.

A vitória do Núcleo mostra que todo empenho dos profissionais envolvidos em um ensino de qualidade vem sendo reconhecido pela população anapolina, que demonstrou confiança nos serviços oferecidos.

“Parabenizamos o Colégio Núcleo pela vitória no Troféu Excelência. O prêmio é um reconhecimento de que vocês estão no caminho certo, contribuindo com a formação dos nossos jovens. Parabenizamos também o Cope e o Meta, que também se destacaram na competição pela qualidade do ensino”, afirmou Weverthon Dias, Diretor Geral do Portal 6.