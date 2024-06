6 nomes de cachorro mais bonitos e o significado de cada um

Você pode encontrar o que melhor se adapta à personalidade do seu pet

Pedro Ribeiro - 28 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Procurando um nome especial para seu cachorro? Então você veio ao lugar certo!

Escolher o nome ideal para seu cão às vezes pode ser uma tarefa difícil, mas conhecer o significado por trás pode ajudar bastante!

A forma que você chama seu pet pode estar relacionada a personalidade do animal e a maneira com que ele se apresenta para as outras pessoas.

Então, confira a matéria completa e conheça algumas pelas opções de nomes para o seu doguinho.

1. Luna

Para começar, Luna significa “Lua” em latim.

Este é um nome muito popular e lindo.

Associado à luz e à feminilidade, é perfeito para cadelas delicadas.

2. Thor

Outro nome bem bonito para cachorro é Thor, que é o Deus do trovão na mitologia nórdica.

Muito forte e poderoso, esse nome é ideal para cachorros grandes e imponentes. Se seu pet tem uma presença marcante, esse é o nome perfeito!

3. Bella

Bella significa “Bonita” em italiano.

Um nome clássico e simples, Bella é ideal para um cachorro charmoso e encantador.

4. Max

Essa é a forma abreviada de “Maximus”, que significa “o maior” em latim.

Max é popular e uma ótima opção para cães cheios de energia e muito confiantes. Se seu cachorro é cheio de vida, Max pode ser a escolha ideal!

5. Nina

Significado: “Menina” ou “graciosa”.

Nina é um nome doce e simples, perfeito para uma cadelinha pequena e adorável. É um nome que exala carinho e delicadeza.

6. Rex

Talvez você não saiba, mas Rex significa “Rei” em latim.

Apesar de muitas vezes ser associado ao famoso dinossauro, é um nome tradicional e que passa credibilidade. Além disso, transmite uma sensação de realeza e autoridade.

