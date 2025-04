O que acontece quando você congela alimentos sem embalagens corretas

Especialistas alertam a população em geral sobre os riscos que essa prática comum no cotidiano provoca

Magno Oliver - 25 de abril de 2025

(Foto: Freepik)

Se você é daquelas pessoas que chega em casa com as compras e, imediatamente, coloca os alimentos direto na geladeira sem embalagem ou proteção nenhuma, essa matéria é para você.

Por parecer fácil, eficiente e rápido, o hábito de congelar alimentos sem a devida proteção da embalagem é uma prática muito comum entre os brasileiros. 2 em cada 3 pessoas que cuidam das tarefas domésticas praticam esse costume.

No entanto, a coisa não é higiênica e saudável como muita gente pensa. Congelar alimentos sem o uso correto e apropriado de cada embalagem pode trazer consequências que afetam a saúde e muita gente não sabe.

Os especialistas alertam que o congelamento é uma técnica eficiente para aumentar o tempo de conservação dos alimentos. Porém, essa prática só funciona bem quando os itens estão protegidos do ar, da umidade e dos cheiros presentes no freezer.

A vigilância sanitária alerta que o congelamento sem proteção causa perda de nutrientes, contaminação, alteração de textura e até desperdício de comida. A primeira variante de risco acontece com a queima pelo frio. Assim, esse fenômeno causa perda de água rapidamente, ressecamento, escurecimento e alteração no gosto.

Nutricionistas explicam que alimentos mal armazenados perdem qualidade, ficam impróprios para consumo e causam desperdício, gerando prejuízo financeiro e impacto ambiental.

Análise da Embrapa relatou que, no Brasil, mais de 30% dos alimentos vão parar no lixo por má conservação. Sem a vedação e proteção adequada, os alimentos podem entrar em contato com micro-organismos presentes no congelador.

Assim, a indicação com base nas normas sanitárias é usar recipientes higienizados e adequados, como potes plásticos com tampa firme, sacos específicos para congelamento ou mesmo papel-filme resistente ao frio.

