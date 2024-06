“Nós ainda não tratamos sobre Anápolis”, diz Daniel Vilela sobre pré-candidatura de Eerizânia Freitas

Vice-governador disse que assunto será debatido após Caiado retornar da Europa

Pedro Hara - 28 de junho de 2024

Daniel Vilela, vice-governador de Goiás. (Foto: Secom)

Durante entrevista na eleição do diretório do MDB, o presidente estadual do partido, Daniel Vilela, afirmou que ainda não conversou com Ronaldo Caiado (UB) sobre a situação da pré-candidata à Prefeitura de Anápolis, Eerizânia Freitas (UB).

“Nós ainda não tratamos sobre Anápolis. Tivemos a definição de Aparecida e em Goiânia ocorreu um tempo atrás. Assim que ele [Caiado] voltar nos próximos dias, estaremos definindo onde ainda não houve definição para estarmos dentro de um projeto eleitoral”, afirmou Daniel.

Caiado está em Portugal, onde participa do Fórum Jurídico de Lisboa 2024. O retorno ao Brasil está previsto para o sábado (29).

O vice-governador também classificou como “natural” o apoio do MDB a pré-candidatura de Márcio Corrêa (PL) à Prefeitura de Anápolis.

“A tendência é essa [apoiar Márcio Corrêa]. Nós temos um diretório [em Anápolis] composto por pessoas importantes, líderes da cidade. Nosso presidente Pedro Paulo Caiado Canedo, uma pessoa que tem experiência política na família, muito sereno, equilibrado. Temos o deputado Amilton Filho, o Leandro Ribeiro filiou conosco no MDB, e todos eles hoje compõe o projeto do Márcio Corrêa, então é mais do que natural que o MDB esteja marchando com o Márcio”, disse o vice-governador.