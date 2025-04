Danilo Santana: o passo certeiro de quem soube partir

Danilo já fez muita coisa pelo musical no Brasil, mas nada é maior do que sua partida de Anápolis

Narelly Batista - 25 de abril de 2025

Danilo Santana. (Foto: Arquivo Pessoal)

Sou de uma geração que já começa a vida produtiva pensando em ir embora. As notícias de quem partiu e se deu bem mudam a nossa rota. Eu parti por um tempo. Alguns partem e não encontram o que procurava. Eu gosto de Anápolis. Me dou bem por aqui (às vezes).

Na última semana fiquei pensando na quantidade de amigos que foram embora da cidade e estão fazendo coisas grandiosas nas artes. São muitos e fico feliz por eles. Talvez um pouquinho sentida pela cidade que perde gente talentosa todos os dias.

Assisti outro dia em São Paulo a peça “Meninas Malvadas”, uma produção da gigante dos musicais IMM e EGG Entretenimento. A obra tem as coreografias assinadas por alguém que, embora não seja anapolino, desenvolveu sua dança aqui na cidade na Escola de Dança de Anápolis e passou pelas mãos de professores de dança tradicionais daqui como Elza Cavalcante, Zulma Emerich.

Danilo Santana é bailarino, professor e coreógrafo que dedicou anos de sua vida à cidade de Anápolis e hoje vive em São Paulo. Já participou de elencos de grandes musicais da Broadway no Brasil, contracenou com Reinaldo Gianecchini na obra “Priscila: Rainha do Deserto”, da primeira formação de “Wicked” no Brasil, coreografou o elenco de “Matilda” e mais um punhado de momentos marcantes para o teatro musical nacional. Prata da casa. Nasceu em Goianésia, mas nos orgulhamos de dizer que é anapolino por trabalho e formação técnica/artística.

Anápolis dança. Só na Escola de Dança de Anápolis há mais de mil alunos, existem ainda (das que conheço) outros cinco estúdios particulares de dança, além de academias que possuem aulas do ballet, jazz e outras modalidades. Tem lugar pra todo mundo, mas de vez em quando falta caber. Danilo já fez muita coisa pelo musical no Brasil, mas nada é maior do que sua partida de Anápolis, de Goiás. Soube a hora de ir embora.

Na dança, Danilo Santana se descobriu como criador e profissional de alto rendimento. Hoje trabalha com quem via na TV. Seu gigante conhecimento e potencial é visto nos palcos de todo o Brasil. Perdeu Anápolis que não soube vê-lo desse tamanho. Que sorte do Brasil. Você sabe quando é hora de partir?