O que os supermercados não te contam sobre os furos nos carrinhos

Você conhece bem todas as utilidades e funcionalidades contidas em um carrinho de supermercado? Talvez essa possa te surpreender!

Magno Oliver - 28 de junho de 2024

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Principalmente depois que entramos na vida adulta, uma verdade é universal: todo mundo passa a frequentar o supermercado, não é mesmo?

Assim, esses estabelecimentos fazem parte das nossas rotinas desde sempre, sendo um lugar que traz muitas experiências de vida também.

Dessa forma, um vídeo bombou nas redes sociais explicando uma utilidade sobre os furinhos nas grades espaçadas dos carrinhos de supermercado que muita gente não sabia.

O perfil no Instagram do criador de conteúdos @brucduarte viralizou nas redes sociais. Ele mostrou uma utilidade prática dos espaços entre as gradinhas do carrinho que muita gente não conhecia.

Aqueles espaços entre elas servem para você encaixar e transportar garrafas de vidro, de modo que elas não balancem e nem fiquem soltas no carrinho de compras.

Na gravação, o influencer mostra que é só colocar o bico da garrafa entre as frestas da parte de ferro do carrinho que ela fica presa e não escapa de jeito nenhum.

Uma função que muita gente não esperava que o carrinho poderia ter. O ensinamento impressionou os seguidores da página na internet.

“Concordo, como eu nunca tinha pensado nisso antes?”, questionou uma seguidora nos comentários da postagem.

“Nossa, eu nem imaginava que dava para fazer isso com o carrinho de compras do supermercado. Nunca é tarde para aprender, não é mesmo?”, comentou outra internauta.

Confira o vídeo completo:

