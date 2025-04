Imponentes e inesquecíveis: conheça as 7 maravilhas do mundo moderno

Esses lugares continuam a atrair milhões de visitantes de todos os cantos do planeta

Pedro Ribeiro - 01 de abril de 2025

Cristo Redentor, Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução/Senado Federal)

As maravilhas do mundo moderno são, sem dúvida, algumas das mais impressionantes realizações da humanidade.

São monumentos que não apenas revelam o poder e a engenhosidade de antigas civilizações, mas também nos conectam com um passado repleto de mistérios e feitos grandiosos.

Esses locais extraordinários, que foram escolhidos por sua beleza, relevância histórica e impacto cultural, continuam a atrair milhões de visitantes de todos os cantos do planeta.

Ao longo dos séculos, essas maravilhas resistiram ao teste do tempo e permanecem, até hoje, como testemunhos duradouros da capacidade humana de criar algo realmente imponente e inesquecível.

1. Machu Picchu

Para começar essa jornada pelas maravilhas do mundo moderno, temos Machu Picchu, a mística cidade dos Incas, situada nas alturas dos Andes peruanos.

Sua localização remota e seu estado de preservação fazem dessa antiga cidade uma das mais enigmáticas do planeta.

Embora tenha sido redescoberto em 1911, sua construção ainda é envolta em mistério, com muitas perguntas sobre como os incas conseguiram construir esse complexo impressionante, sem o uso de ferramentas modernas.

Além disso, a vista panorâmica de Machu Picchu, com seus picos imponentes e vales profundos, oferece uma experiência visual única que não pode ser descrita em palavras — é algo que precisa ser vivido.

2. Cristo Redentor

Em seguida, temos o Cristo Redentor, uma das figuras mais reconhecíveis do Brasil e, indiscutivelmente, um dos maiores símbolos religiosos do mundo.

Localizado no topo do morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, o Cristo de 30 metros de altura acolhe visitantes com seus braços abertos, enquanto observa a cidade e o oceano.

Inaugurado em 1931, o Cristo Redentor é mais do que uma estátua de pedra; é um símbolo de fé, união e, especialmente, de paz.

A vista deslumbrante da cidade que ele proporciona, juntamente com a imponente estatura da estátua, torna esse monumento um dos pontos turísticos mais visitados do planeta.

3. Coliseu

Avançando no tempo, chegamos ao Coliseu, em Roma, um dos maiores legados do Império Romano.

Este anfiteatro, construído no século I d.C., era palco de espetáculos grandiosos, como combates de gladiadores e outras exibições de força e coragem.

O Coliseu não é apenas uma maravilha pela sua estrutura, que comportava até 50.000 espectadores, mas também pela sua história, que nos transporta para um dos períodos mais fascinantes da antiguidade.

Apesar dos danos causados pelo tempo e por terremotos, o Coliseu ainda mantém sua majestade, oferecendo aos turistas uma verdadeira imersão na Roma antiga.

4. Taj Mahal

O Taj Mahal, localizado em Agra, na Índia, é uma obra-prima que não só impressiona pela sua arquitetura, mas também pela história de amor que lhe deu origem.

Construído pelo imperador Shah Jahan em memória de sua esposa, Mumtaz Mahal, o mausoléu de mármore branco é um símbolo eterno de amor e devoção.

Sua beleza hipnotizante, com os jardins e fontes que o rodeiam, continua a encantar visitantes de todo o mundo.

Quando o sol se põe, o Taj Mahal adquire uma tonalidade dourada, tornando-se ainda mais deslumbrante.

Esse majestoso monumento é, sem dúvida, uma das maravilhas do mundo moderno.

5. Muralha da China

A Muralha da China, com sua extensão de mais de 21.000 quilômetros, é um marco inigualável de resistência e engenhosidade.

Construída ao longo de séculos para proteger o império chinês de invasões, a muralha atravessa montanhas, desertos e vales, criando um cenário impressionante.

O que torna a Muralha ainda mais fascinante não é apenas sua grandiosidade, mas também o fato de que ela representa a perseverança de uma civilização que, por séculos, conseguiu se proteger e prosperar.

Hoje, a Muralha continua a atrair turistas, que não apenas admiram sua estrutura imponente, mas também tentam compreender o significado e a importância histórica dessa construção colossal.

6. Petra

Petra, a antiga cidade nabateia localizada na Jordânia, é uma das mais fascinantes maravilhas do mundo moderno.

Escondida entre as montanhas e esculpida nas rochas vermelhas, Petra surpreende pela sua arquitetura única e sua localização remota.

A cidade, que foi um importante centro comercial na antiguidade, revela, através de suas ruínas, a habilidade e a visão dos nabateus, que construíram templos, teatros e monumentos impressionantes.

Atualmente, Petra é um dos destinos turísticos mais procurados do Oriente Médio, atraindo visitantes que buscam se perder em suas passagens estreitas e deslumbrantes.

7. Chichén Itzá

Por fim, chegamos a Chichén Itzá, um dos maiores e mais bem preservados sítios arqueológicos da civilização maia.

Localizada na península de Yucatán, no México, Chichén Itzá é um exemplo impressionante do conhecimento astronômico e arquitetônico dos maias.

A pirâmide de Kukulcán, em particular, é um dos monumentos mais impressionantes da América Central.

Durante os equinócios, a sombra da pirâmide cria o efeito visual de uma serpente descendo pelas escadas, um fenômeno que atrai turistas e estudiosos de todo o mundo.

