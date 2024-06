Duas pessoas e um bebê de 3 meses morrem durante grave acidente entre carro e caminhão

Corpo de Bombeiros foi chamado e encontrou vítimas presas às ferragens

Gabriella Pinheiro - 29 de junho de 2024

Grave acidente entre caminhão e carro, em Goiás. (Foto: Reprodução)

Duas pessoas e um bebê de 03 meses morreram em um grave acidente envolvendo um carro e um automóvel de grande porte. O caso ocorreu na GO-319, no Distrito de Marcianópolis, em Goiatuba, na manhã deste sábado (29).

A colisão teria acontecido na altura do km 05 quando, por motivos ainda desconhecidos, a Volkswagen Saveiro chocou na traseira do caminhão bitren. O Corpo de Bombeiros foi chamado e compareceu no local.

Os militares encontraram as três vítimas fatais, sendo dois adultos e o bebê de apenas 03 meses, que ocupavam o carro, já em óbito e presas às ferragens.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado e compareceu no local para a retirada dos mesmos, utilizando equipamentos e técnicas de salvamento veicular.

Os corpos foram deixados ao cuidado do IML.