Igreja matriz de Pirenópolis quebra silêncio sobre placas de publicidade

Instituição afirmou que ação foi "devidamente alinhada e autorizada pelos órgãos competentes"

Davi Galvão - 20 de junho de 2025

Paróquia emitiu uma nota de esclarecimento após polêmica dos banners. (Foto: Reprodução)

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pirenópolis se pronunciou, em uma nota de esclarecimento, a respeito da recente polêmica de faixas de propaganda fixadas na estrutura do centro religioso.

No comunicado, a instituição destacou que a colocação dos banners teve a única finalidade de “reconhecer e agradecer publicamente” as empresas envolvidas, que teriam se disposto a patrocinar as obras de pintura interna e externa da Paróquia.

Além disso, afirmou que a ação de divulgação foi “devidamente alinhada e autorizada pelos órgãos competentes“.

Em tempo

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, um devoto aparece criticando a publicidade fixada nas paredes da Matriz, uma vez que as empresas não teriam relação direta com a fé.

“Isso aqui não tem nada a ver com a nossa espiritualidade e religião. É um desrespeito”, diz ele, enquanto filma a estrutura com as placas instaladas.

Em outro registro, um fiel mascarado, também aparece revoltado, afirmando que os banners eram uma “falta de respeito” e que a comunidade anapolina estaria enfurecida.

Confira a nota na íntegra:

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pirenópolis vem, de forma transparente e respeitosa, esclarecer à comunidade pirenopolina que a colocação dos banners nas paredes externas da histórica Igreja Matriz tem como única finalidade reconhecer e agradecer publicamente às empresas LUZTOL, GAV RESORTS e VOO LIVRE PROJETOS E EVENTOS (PIRIBIER), que generosamente se dispuseram a patrocinar integralmente as obras de pintura externa e interna da nossa Igreja Matriz, patrimônio histórico, cultural e religioso de nossa cidade. Esclarecemos que essa ação foi devidamente alinhada e autorizada pelos órgãos competentes, incluindo a Prefeitura Municipal de Pirenópolis, IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e, naturalmente, a própria Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Ressaltamos que essas empresas, de maneira sensível e comprometida com a preservação do nosso patrimônio, prontamente atenderam ao chamado da Igreja e colocaram-se à disposição para contribuir com o restauro completo da Matriz, garantindo que esse bem histórico, de valor inestimável para o nosso Estado e País, continue sendo referência de fé, cultura e identidade para as gerações presentes e futuras. A Paróquia agradece a compreensão e o apoio de toda a comunidade, certos de que juntos estamos zelando pela preservação da nossa história e da nossa fé.

