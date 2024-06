Estilista goiana vira alvo de polêmica nacional ao mandar influencer ‘voltar para o Nordeste’

Ambas já se pronunciaram sobre o caso e assunto segue repercutindo fortemente nas redes sociais

Thiago Alonso - 29 de junho de 2024

Influenciadoras se envolveram em discussão. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O primeiro Dia das Mães. Uma data única para a influenciadora Isabelle Abreu, mas que teria sido marcada por uma série de transtornos. Neste período, a história da jovem, natural do Ceará, se entrelaçou com a da estilista goiana Juliana Santos – que se tornou famosa nas redes sociais por trabalhar com moda, mesmo tendo uma deficiência nas mãos.

Segundo a mãe da pequena Amelie, Juliana se ofereceu para presentea-las com um vestido especial, todo pintado à mão. No entanto, duranto o processo para divulgação do trabalho, alguns combinados não teriam sido cumpridos pelo companheiro da goiana, que participou da gravação de um vídeo que seria publicado na internet.

Afetada por toda a situação, e após ser provocada pela estilista de que não se pronunciaria por não gostar de se envolver em polêmicas, Isabelle, mais conhecida como Bel, decidiu expor áudios em que a profissional teria tratado a família dela com desrespeito.

Entre as falas divulgadas, o que mais chamou atenção foi o fato de que Juliana teria falado para a influencer que ela deveria “pegar suas coisas e voltar para o Cariri”, no Sertão Nordestino.

De acordo com Bel, a goiana teria “manipulado e pressionado” a família aos poucos, até que o projeto fosse cancelado. Ela também teria tentado devolver o vestido, mas Juliana não teria aceitado.

Outro lado

Após o pronunciamento de Isabelle, a estilista, que saiu de Goiás para ganhar a vida com a moda em São Paulo, afirmou que queria a influencer como a modelo de uma coleção que iria lançar, e por isso teria investido em um vestido pintado à mão.

No entanto, a profissional afirma que a jovem teria destruído o maior sonho dela “por puro egoísmo”. Apesar da explicação, seguidores de Juliana se mostraram incomodados com a atitude da mulher.

Em um dos comentários, uma internauta afirma que ela “teve atitudes ruins, falas preconceituosas e xenofóbicas”. Enquanto outra taxou a goiana de “desrespeitosa”.

“Às vezes, precisa reconhecer que erramos, apenas isso!”, disse uma seguidora.

“Me decepcionei, sempre fui muito fã, mas você humilhou uma pessoa e isso não se faz”, comentou outra.