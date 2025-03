Restaurante causa revolta ao culpar “pessoal do Bolsa Família” por faltas

Recado viralizou nas redes sociais e estabelecimento teve que se pronunciar

Anna Júlia Steckelberg - 21 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma rede de restaurantes em São Paulo gerou polêmica após um aviso fixado em um de seus computadores relacionar a falta de funcionários ao “pessoal do Bolsa Família”.

O bilhete foi flagrado no balcão da Freshouse, localizada no shopping Market Place, na zona sul da capital paulista, e causou indignação nas redes sociais.

Restaurante causa revolta ao culpar “pessoal do Bolsa Família” por faltas

Tudo aconteceu após a página Brasil Fede Covid, no Instagram, compartilhar a imagem do bilhete colado com fita adesiva no computador do restaurante. A mensagem dizia:

“Senhores clientes, por favor, tenham paciência, o pessoal do Bolsa Família e da cervejinha não quer trabalhar, estamos com muita falta de funcionários. Obrigado.”

A repercussão negativa foi imediata, levando a Freshouse a se posicionar publicamente. Em nota enviada ao UOL, a empresa afirmou que a mensagem foi colocada sem autorização da diretoria e que se tratava de um caso isolado. Segundo a rede, o bilhete foi removido assim que a gerência tomou conhecimento.

Pronunciamento

A Freshouse classificou o ocorrido como um erro e garantiu que a mensagem não reflete seus valores. A empresa afirmou ter resolvido a questão internamente e decidiu não expor o responsável pelo bilhete, alegando que ele ficou muito abalado com a situação.

“O assunto já foi resolvido e preferimos poupar o envolvido até para evitar maiores problemas para o mesmo, que ficou muito abalado”, declarou a rede ao UOL.

Além disso, a empresa divulgou um comunicado nas redes sociais pedindo desculpas a qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida e reforçando seu compromisso com o respeito e o acolhimento.

“Reforçamos internamente com toda a nossa equipe a importância de uma comunicação alinhada com nossos princípios, que sempre prezam pelo respeito e acolhimento a todos”, destacou a publicação.

A publicação gerou um debate nas redes sociais. Muitos internautas criticaram a postura do restaurante e cobraram medidas mais severas. Outros, no entanto, acreditam que a situação tenha sido um erro isolado de um funcionário e que a empresa agiu corretamente ao se posicionar rapidamente.

Confira a nota da esclarecimento na íntegra:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FRESHOUSE (@freshousebrasil)

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!