Morte de bombeiro militar de 22 anos causa forte comoção nas redes sociais

Vítima havia se formado como soldado combatente há apenas dois meses

Thiago Alonso - 29 de junho de 2024

Thiago Borges Rodrigues tinha 22 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O sábado (29) terminou com lágrimas para amigos e familiares do bombeiro Thiago Borges Rodrigues, de 22 anos, que morreu após ser atingido por uma descarga elétrica, enquanto estava em uma fazenda no interior de Goiás.

O jovem, que havia se formado como soldado combatente há apenas dois meses, chegou a ser socorrido, recebendo manobras de ressuscitação por cerca de 01h20, mas não resistiu aos esforços dos socorristas, falecendo em Niquelândia, município onde vivia.

A confirmação do óbito foi divulgado pelo próprio perfil do Corpo de Bombeiros de Goiás, que declarou estar em luto “pela perda de um irmão de farda”.

No comunicado, a corporação também prestou solidariedade a família da vítima, que cursava o 5º período de direito: “desejamos força e união neste momento de dor e saudade”.

Nos comentários da publicação, colegas e conhecidos de Thiago se despediram.

“Sem acreditar nisso, há uma semana estávamos fazendo um curso juntos”, relatou um militar.

“Um jovem iniciando a carreira, muito prestativo e comprometido”, lamentou uma mulher.

“Vá em paz, meu irmão. Sentiremos muito sua partida”, se despediu outro.