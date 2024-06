UFG abre vagas para cursinho pré-vestibular; saiba como se inscrever

Projeto visa preparar estudantes que querem ingressar em uma instituição de ensino superior utilizando a nota do ENEM

Thiago Alonso - 29 de junho de 2024

Vista aérea da UFG. (Foto: Divulgação/UFG)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) divulgou a abertura das inscrições para o Cursinho Federal de Goiás, que visa preparar estudantes que queiram ingressar em uma instituição de ensino superior utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Ao todo, são ofertadas 180 vagas.

Para se inscrever, os interessados devem se dirigir presencialmente, entre os dias 1º e 02 de julho, até ao Centro de Aulas da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG (EVZ), no Campus Samambaia, em Goiânia.

A inscrição é gratuita, no entanto, ela deve ser obrigatoriamente realizada pelo titular.

Já na quarta-feira (03), será publicada a relação dos contemplados na primeira chamada. Enquanto a segunda chamada será divulgada no dia 09 de julho.

Assim que selecionados, os alunos devem realizar a matrícula entre os dias 08 e 09 de julho, realizando o pagamento de uma taxa de R$ 300 — não serão cobradas mensalidades, apenas no ato inicial. Também é necessário enviar uma série de documentos, conforme informados no edital.

As aulas serão iniciadas no dia 20 de agosto, no mesmo local onde foi realizada as inscrições preliminares.

Para mais informações, leia o edital.

Cursinho Online

Além do já tradicional Cursinho Federal de Goiás presencial, no dia 10 de julho serão abertas as inscrições para a modalidade online do preparatório. Os cadastros serão realizados até que todas as vagas sejam preenchidas, sem data limite.

Vale lembrar que as ministrações serão transmitidas ao vivo, na modalidade de Educação a Distância (EAD), sempre das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira. Também será cedida uma plataforma em que os conteúdos gravados podem ser revistos, assim com quizzes e provas anteriores.

Mais informações podem ser conferidas por meio do edital específico da modalidade.