TCMGO determina afastamento de secretário da Saúde de Goiânia

Órgão apontou "má-fé" na gestão do titular da pasta

Pedro Hara - 30 de junho de 2024

Wilson Pollara, secretário de Saúde de Goiânia. (Foto: Gustavo Mendes)

O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) determinou o afastamento de Wilson Pollara, secretário municipal de Saúde de Goiânia.

A decisão é do presidente da corte, Joaquim de Castro, que também ordenou a suspensão da compra de itens para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Em 10 de junho, o Ministério Público de Contas já havia tomado decisão semelhante – mas dessa vez em relação ao sistemas web, locação de ambulâncias e recursos humanos feitos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

No entanto, duas semanas depois, a pasta abriu nova contratação em caráter emergencial para informatizar as Centrais de Regulação do Serviço de Remoção, suporte avançado e locação de ambulâncias para atender o SAMU.

Segundo o MPC, houve pequenas mudanças entre o processo suspenso e o aberto posteriormente; a diferença é que o segundo não buscava o empenho de recursos humanos.

Estudo realizado pela SMS justificou que a contratação era devido a uma auditoria do Ministério da Saúde que apontou irregularidades e culminou na perda de repasses federais para manter o serviço do SAMU na capital.

A representação do MPC aponta “má-fé” na gestão de Pollara, além de recomendar uma auditoria no serviço de urgência.

A Prefeitura de Goiânia se manifestou por meio de nota e disse que vai se reunir com o TCM para tentar resolver os problemas do SAMU.

Leia a nota na íntegra

A Prefeitura de Goiânia foi notificada da determinação do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) e já havia definido pela suspensão do edital de proposta de preço que versava sobre contratação de empresa para responder a problemas na prestação de serviços do Samu Goiânia.

A administração vai discutir com o Tribunal uma solução viável para resolver os problemas do Samu e tomará todas as medidas necessárias junto ao Tribunal para buscar reverter a decisão de afastamento do Secretário Municipal da Saúde.

A Prefeitura de Goiânia mantém o firme propósito de assegurar a correta prestação de serviço à população e não medirá esforços, junto ao TCM-GO, para encontrar o melhor caminho para solução definitiva para as falhas que ocorrem no serviço há anos.