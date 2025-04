Portal 6 e UOL realizam em Goiás a primeira edição do Empreenda Digital

Evento vai discutir estratégias e tendências para negócios que nasceram digitais e empresas em transformação

Denilson Boaventura - 23 de abril de 2025

Empreenda Digital será realizado no dia 28 de maio, no hotel Transamerica Collection, em Goiânia. (Foto: Portal 6/ Clara Jardim)

O Portal 6, em parceria com o UOL, realizará a primeira edição do Empreenda Digital 2025, um evento exclusivo que acontecerá no dia 28 de maio, das 08h às 17h, no Transamerica Collection, em Goiânia.

A iniciativa surge com o propósito de fomentar a transformação digital, conectando quem já nasceu no ambiente digital com empresas e profissionais que estão em processo de adaptação às novas dinâmicas do mercado.

Em um dia de imersão, o evento reunirá empreendedores, líderes e especialistas para compartilhar conhecimento, experiências e ferramentas práticas voltadas ao futuro dos negócios.

Com uma programação intensa, os convidados terão acesso a painéis interativos, palestras inspiradoras e cases de sucesso, abordando temas como empreendedorismo, inovação, inteligência artificial, marketing digital, comportamento do consumidor e estratégias de crescimento no ambiente digital.

“Queremos conectar o que há de mais atual no mercado com as realidades e desafios de quem empreende ou lidera negócios em diferentes estágios de digitalização”, afirma Weverthon Dias, diretor do Portal 6.

O Empreenda Digital 2025 pretende ser um espaço de troca, aprendizado e conexões de alto impacto, reunindo nomes relevantes do ecossistema digital em um ambiente moderno e inspirador.

Serviço

• Evento: Empreenda Digital 2025

• Data: 28 de maio

• Horário: Das 08h às 17h

• Local: Transamerica Collection Goiânia – Rua T-51, nº 3, Setor Marista

• Mais informações: Em breve, no Portal 6 e no site empreendadigitalgo.com.br