Aumento no preço das passagens de ônibus entre Goiânia e Anápolis já está valendo

Embarque ocorre no Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga, enquanto em Goiânia pode ser feito tanto na rodoviária quanto no terminal Praça da Bíblia

Samuel Leão - 01 de julho de 2024

Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Fazer o trajeto que liga Goiânia à Anápolis, utilizando o transporte coletivo, acaba de ficar um pouco mais caro. Isso porque, nesta segunda-feira (1º), a Viação Araguarina atualizou as tarifas da rota, além de alterar também os preços para ir de Goiânia à Teresópolis e Inhumas.

Anunciada na última semana, a medida entrou em vigor e ajustou os valores. Entre a Anápolis e a capital, ou vice-versa, a taxa cobrada saiu de R$ 13, 20 para R$ 13,90.

Entre Teresópolis e Goiânia, o valor a ser pago é de R$ 6,40, enquanto para Inhumas a passagem passa a ser vendida por R$ 11,75. Os valores valem também para os sentidos inversos.

As rotas são realizadas todos os dias, com horários que podem ser consultados pelo site da empresa. Em Anápolis, o embarque ocorre no Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga, enquanto em Goiânia pode ser feito tanto na rodoviária quanto no Terminal Praça da Bíblia.

Já em Inhumas, outra possibilidade de embarque é oferecida no Bar Bonito. Segundo um censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizado em 2010, cerca de 6,7 mil pessoas se deslocam entre a cidade das antas e a capital todos os dias, realizando a chamada migração pendular, seja para trabalhar, estudar ou outros.