Santa Casa de Anápolis diz que não receberá novos pacientes se Prefeitura não pagar repasses

Hospital não recebe nenhum valor desde dezembro, acumulando mais de R$ 2 milhões em dívidas - Prefeitura contesta

Paulino Henjengo - 24 de março de 2025

Santa Casa de Anápolis cobra dívida de mais de R$ 2 milhões a Prefeitura (Foto: Paulino Henjengo/Portal 6)

A Santa Casa de Misericórdia de Anápolis realizou uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (24), para informar que não receberá novos pacientes caso a Prefeitura não efetue os repasses devidos. O evento foi marcado mesmo após a Prefeitura apontar que a parcela de R$ 648 mil seria quitada na terça-feira (25).

Segundo a direção da unidade de saúde, a gestão municipal está há quatro meses sem realizar o pagamento do valor acordado em contrato. Vale destacar que a dívida teve início em dezembro, ainda na gestão de Roberto Naves – com valor acumulado ultrapassa mais de R$ 2 milhões em dívidas.

Entretanto, o Portal 6 apurou que todos os contratos da área da saúde estão sobe análise técnica, inclusive o da Santa Casa de Anápolis, para certificar sobre a relação de serviços prestados e pagamentos.

O responsável pelas relações institucionais da Fundação de Assistência de Anápolis (FASA), Diácono Júlio César, falou sobre os problemas que a instituição tem enfrentado em relação às Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

“Precisamos deixar a população ciente das dificuldades que temos enfrentado ao longo do tempo em relação as nossas UTIs. Desde dezembro do ano passado nós não recebemos nenhum recurso municipal”, disse o Diácono.

Ele também complementou: “Não conseguiremos continuar com esse atendimento a partir de meia-noite de hoje [dia 24]. Não poderemos mais receber pacientes da Regulação Municipal devido à falta desse incremento”.

“Os médicos já estão sinalizando uma paralisação. É claro que eles têm sua ética profissional e continuarão atendendo os que já estão na UTI, mas chegaremos a um momento em que isso poderá impactar o atendimento como um todo”, disse o Diácono.

Atualmente, a Santa Casa conta com um total de 36 leitos de UTI destinados a atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 16 para adultos, 10 pediátricos e 10 neonatais.

Os responsáveis pelo financiamento são o Ministério da Saúde e as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. Enquanto os dois primeiros órgãos estão cumprindo com suas obrigações, a última está em falta.

O que esperar

A Secretaria Municipal de Saúde afirma que a nova administração da Prefeitura de Anápolis já se reuniu com a Santa Casa por três vezes e realizou todos os repasses pelo serviço prestado, ficando pendente apenas a parcela mensal de R$ 648 mil, que é um complemento que ultrapassa o valor que o SUS paga pelo serviço. Apesar disso, a Secretaria de Saúde já havia informado para a Santa Casa na semana passada que a parcela de dezembro será paga nesta terça-feira. Esse acordo para transferir valores acima do custo da tabela foi firmado pela antiga gestão do município e está sendo reavaliado pelos técnicos da pasta.

