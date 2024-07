Esposa de Gusttavo Lima causa polêmica ao mostrar filho de 7 anos dirigindo carro sozinho: “inconsequência e irresponsabilidade”

Momento foi publicado pela modelo e gerou onda de críticas nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 01 de julho de 2024

Filhos de Andressa Suita e Gusttavo Lima dentro de carro. (Foto: Reprodução)

A modelo e esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita, foi alvo de críticas nas redes sociais após publicar um vídeo em que mostra o filho mais velho do casal, Samuel, de apenas 07 anos, dirigindo um carro.

O momento foi compartilhado pela própria celebridade por meio dos stories do Instagram na tarde do último domingo (30) e repercutiu entre internautas.

Na gravação, o menor aparece dirigindo o automóvel enquanto o irmão, Gabriel, de 05 anos, ocupa o passageiro.

Em um dado momento do vídeo, o mais novo, que não utiliza cinto de segurança, chega a ficar em pé no assento e coloca a cabeça para fora do teto solar.

Na legenda da postagem, a modelo ainda escreve “7 ou 18?!” fazendo referência à idade de Samuel, que dirige, à idade mínima necessária conforme a lei para conduzir o veículo.

O momento não passou despercebido entre os internautas nas redes sociais e gerou uma série de críticas dos usuários, que condenaram a atitude.

“A inconsequência e irresponsabilidade beiram a loucura desse casal. Acham lindo, aplaudem… mas não se importam com as consequências que esse ato pode gerar. Tudo isso por like? Por aplausos? Para estar na onda? Ridículos!”, escreveu um.

“Amanhã atropela alguém ou se acidenta e os pais vão postar vídeo de camisa branca, pedindo perdão”, acusou um.

Vale ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não autoriza menores de 18 anos a dirigir e que apenas crianças com idade superior a 10 anos podem andar no banco da frente.

Veja o vídeo: