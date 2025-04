Papa Francisco lançou álbum com música de rock progressivo; ouça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O papa Francisco, morto nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, chegou a lançar um álbum incluindo músicas de rock progressivo chamado “Wake Up! Music Album with His Words and Prayers”, que significa “Acorde! Álbum musical com as palavras Dele e Orações”.

No disco, lançado em novembro de 2015, Francisco declama cânticos em italiano, espanhol, inglês e português -os discursos têm arranjos musicais como pano de fundo.

A canção “Wake Up! Go! Go! Forward!” é uma homilia do Papa Francisco feita durante uma missa na Coreia do Sul, em 2014, que é acompanhada por uma melodia de rock progressivo. O lyric video da música tem 221 mil visualizações no YouTube.

À época, um dos compositores do álbum, Tony Pagliuca, ex-membro de uma banda de rock progressivo na Itália, disse à Folha ser fã “do clássico de Bach, do rock do Linkin Park e do bolero de Maurice Ravel”.

O Vaticano já tinha lançado outros álbuns, como “Abbà Pater” (1999), de João Paulo 2º (1920-2005), e “Alma Mater” (2009), mas nunca tinha autorizado uma associação ao mundo da música contemporânea e popular como o rock.

O anúncio da morte de Bergoglio foi feito pelo cardeal Kevin Farrell, por meio de uma mensagem de vídeo do Vaticano, nesta segunda. “Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco”, disse Farrell. “Às 7h35 desta manhã (2h35 de Brasília), o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai.”