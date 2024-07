Mãe chega desesperada em quartel e policiais militares salvam bebê de apenas 30 dias em Anápolis; veja vídeo

Equipe que estava saindo para começar rondas quando foi abordada por familiares da pequena

Davi Galvão - 02 de julho de 2024

Toda a cena foi registrada pelo circuito de segurança da PM. (Foto: reprodução)

Quando se preparava para dar início a mais uma ronda, uma equipe da Polícia Militar (PM) de Anápolis foi surpreendida ao sair do quartel, com um carro bloqueando o caminho da viatura. Do veículo, saíram três mulheres, em desespero, com uma bebê, de apenas 30 dias, engasgada e sufocada, no bairro Vila Jaira, na região Norte da cidade. O caso aconteceu na tarde da segunda-feira (01º).

De imediato, dois militares desceram do veículo e um deles, que estava armado, passou o equipamento para o colega, pegou a menor do colo dos responsáveis e deu início aos procedimentos de primeiros socorros. Toda a cena foi registrada pelas câmeras de segurança do quartel.

Assim, ele realizou a manobra de Heimlich – compressões abdominais – na bebê, que já estava roxa e em silêncio, até finalmente conseguir dar fim ao engasgo e a pequena começar a chorar.

Por se tratar de um caso emergencial, os policiais entraram novamente na viatura, com a neném e a mãe dela e as levaram, rapidamente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica.

No centro médico, a pequena foi avaliada e contatou-se que ela estava bem e sem risco de morte.