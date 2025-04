Motorista em Anápolis afirma que google maps o influenciou a se envolver em acidente

Vítima teve uma fratura exposta na perna esquerda e várias escoriações pelo corpo, sendo conduzida ao Heana

Davi Galvão - 24 de abril de 2025

Motorista atribuiu o acidente a uma falha do Google Maps. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 19 anos, foi atropelado por um caminhão na manhã desta quinta-feira (24), em Anápolis, após o veículo de grande porte realizar uma conversão proibida. Às autoridades, o motorista relatou que foi o aplicativo de GPS Google Maps que orientou que fizesse a curva.

O caso aconteceu na Avenida Progresso quando o caminhão entrou para fazer a curva e ingressar na Avenida JK, sem que o condutor se atentasse a placa que proibia a manobra.

A vítima, que também estava na Avenida Progresso, foi então atingida pela carreta. Em decorrência do acidente, o jovem teve uma fratura exposta na perna esquerda e várias escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, conduzindo-o até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

A reportagem entrou em contato com a unidade para questionar o quadro clínico do jovem, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Questionado no local, o motorista do caminhão revelou nunca ter trafegado por Anápolis antes e que apenas seguiu as orientações do aplicativo do Google Maps.

O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades.

