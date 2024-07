Cachorro liga fogão acidentalmente e põe fogo em casa nos EUA

Acidente ocorreu por volta das 4h40 do dia 26 de junho

Folhapress - 04 de julho de 2024

(Foto: Reprodução)

Um casa no Colorado, nos Estados Unidos, pegou fogo após o cachorro da família ter acendido o fogão acidentalmente durante a madrugada. Um vídeo capturado pela câmera da residência mostra o momento em que o cachorro pula no fogão. Ele fica esticado sob o eletrodoméstico e aciona o botão para ligar. Em seguida, é possível ver focos de incêndio espalhados pela casa.

O acidente ocorreu por volta das 4h40 do dia 26 de junho. No entanto, o vídeo foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Colorado na terça-feira (2), fazendo com que o episódio inusitado fosse compartilhado nas redes sociais.

Os tutores do cão foram acordados pelo Apple HomePode, que os enviou um alerta de ”calor alto” no ambiente. Um dos proprietários conseguiu extinguir o fogo antes que os bombeiros chegassem, mas precisou ser encaminhado ao hospital por inalar fumaça.

No dia, os donos não sabiam que o incêndio havia sido causado pelo animal de estimação. ”Depois de conversar com os proprietários e ver as imagens de segurança da casa, descobrimos que o filhote ficou um pouco curioso e acidentalmente ligou o forno que tinha algumas caixas em cima”, contou a corporação.